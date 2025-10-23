Pre-Opening-Feier am Dammweg Große Freude: Fachmarktzentrum Altenkirchen öffnet 23.10.2025, 06:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, Maike Sanktjohanser (Geschäftsführerin Rewe-Petz) und Investor Bernard Dov Wideker (von links). Annika Stock

Feierlich wurde beim Pre-Opening das neue Fachmarktzentrum in Altenkirchen eingeweiht. Auch Investor Bernard Dov Widerker war aus Stuttgart angereist, um sein Millionenprojekt zu besichtigen. Doch einen Wermutstropfen gab es.

Das Millionenprojekt Fachmarktzentrum ist abgeschlossen. Nur noch kleine Restarbeiten liefen am Mittwochabend, an dem ein Pre-Opening für geladene Gäste am Dammweg stattfand. Groß, hell, modern, nachhaltig: So präsentiert sich das Fachmarktzentrum (FMZ) mit über 300 Parkplätzen und einer Verkaufsfläche von 7880 Quadratmetern.







