Feierlich wurde beim Pre-Opening das neue Fachmarktzentrum in Altenkirchen eingeweiht. Auch Investor Bernard Dov Widerker war aus Stuttgart angereist, um sein Millionenprojekt zu besichtigen. Doch einen Wermutstropfen gab es.
Lesezeit 3 Minuten
Das Millionenprojekt Fachmarktzentrum ist abgeschlossen. Nur noch kleine Restarbeiten liefen am Mittwochabend, an dem ein Pre-Opening für geladene Gäste am Dammweg stattfand. Groß, hell, modern, nachhaltig: So präsentiert sich das Fachmarktzentrum (FMZ) mit über 300 Parkplätzen und einer Verkaufsfläche von 7880 Quadratmetern.