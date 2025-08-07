Die Erleichterung in Weitefeld ist groß, als Donnerstagnachmittag bekannt wird, dass es sich bei der gefundenen Leiche um den gesuchten mutmaßlichen Mörder Alexander Meisner handelt. Damit fällt nicht nur den Weitefeldern ein Stein vom Herzen.

Als die Staatsanwaltschaft Koblenz am frühen Donnerstagnachmittag bekannt gibt, dass es sich bei der gefundenen Leiche in unmittelbarer Nähe von Weitefeld um den gesuchten mutmaßlichen Dreifachmörder Alexander Meisner handelt, verbreitet sich die Nachricht im Dorf wie ein Lauffeuer. „Mir fällt natürlich ein großer Stein vom Herzen“, sagt Ortsgemeindebürgermeister Karl-Heinz Keßler unserer Zeitung. „Das ist wirklich eine Erleichterung für den Ort, nachdem es monatelang eine sehr angespannte Lage gewesen ist“, so Keßler weiter.

Auch Dirk Eickhoff, stellvertretender Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf, zeigt sich sehr erfreut, dass der mutmaßliche Täter nun identifiziert wurde. „Ich kann das gar nicht beschreiben“, spricht Eickhoff über seine Gefühle, als ihn die Nachricht erreichte. Eickhoff spricht in Vertretung für Helmut Stühn, Bürgermeister der VG, der gerade im Urlaub ist. Der Mord und die fieberhafte Suche nach dem Mörder hat weit über Weitefeld hinaus die Menschen berührt. So erzählt Eickhoff, dass er bereits Nachrichten aus dem Siegerland, Daadener Land bis nach Betzdorf erhalten habe. „Die vergangenen vier Monate waren sehr anstrengend für die Menschen hier“, so Eickhoff weiter. Vorgestern, als die Nachricht über den Leichenfund aufgekommen ist, sei die Anspannung noch mal groß gewesen.

Auch in Elkenroth große Erleichterung

Auch in Elkenroth, der Ort, in dem Alexander Meisner gewohnt hat, ist die Erleichterung groß. Anwohner aus der Nähe des Hauses von Meisner berichten unserer Zeitung, dass die Nachricht bereits am Mittwochabend die Runde gemacht hat. „Es ist einfach eine unfassbar große Erleichterung“, sagt uns eine Frau.

Ein weiterer Elkenrother ist ebenfalls erleichtert. Angesprochen darauf, dass die Leiche als der gesuchte Mörder nun identifiziert ist, antwortet er: „Ja, Gott sei Dank.“ Es sei gut, dass jetzt alles wieder seinen normalen Gang gehen kann. „Es hat im Ort in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus noch Angst gegeben“, sagt er. Umso mehr, wenn man in unmittelbarer Nähe zum Haus des mutmaßlichen Mörders lebt.

„Am Anfang hat sich jeder hier ausgetauscht. Das Thema war ja in aller Munde.“

Ein Elkenrother Bürger

Vor allem in der Anfangszeit, kurz nach dem Mord, sei es schlimm gewesen, erzählt ein Elkenrother ein paar Häuser weiter. „Am Anfang hat sich jeder hier ausgetauscht. Das Thema war ja in aller Munde“, sagt er unserer Zeitung. Dass es sich bei der Leiche um Meisner handeln würde, sei ihm sofort klar gewesen. „Entweder, er ist am ersten Tag direkt aus Deutschland weg oder er hat sich hier in der Nähe versteckt.“

i Der Nähe des Elbbachs ist die Leiche des mutmaßlichen Dreifachmörders gefunden worden. Thomas Leurs

Am Donnerstagvormittag ist die Polizei erneut mit einigen Einsatzkräften am Fundort der Leiche gewesen. „Sprengstoffhunde haben noch die Randbereiche abgesucht“, sagt Marcus Franke, Leiter der Polizeiinspektion Betzdorf, unserer Zeitung. Auch Polizeibeamte in Neoprenanzügen sind vor Ort gewesen. Nachdem das Gras am Elbbach am Vortag gemäht wurde, haben sie noch mal genau den Bachlauf – unter anderem mit Sonden – abgesucht.

In Weitefeld läuten die Glocken﻿

Ein Weitefelder, der nicht weit weg vom Fundort lebt, sieht den Beamten dabei zu. Große Angst habe er in den vergangenen Monaten nicht verspürt, so der Anwohner. „Wir haben weiter unsere Fahrradtouren gemacht“, sagt er. An manche abgelegene Stelle sei er dann aber lieber nicht weitergefahren.

i Karl-Heinz Keßler, Ortsbürgermeister von Weitefeld, gibt am Tag nach dem Dreifachmord Pressevertretern ein Interview. Thomas Leurs

Bei all der Freude, dass die Weitefelder und auch die Elkenrother einen Schlussstrich unter die Geschichte machen können, betont Keßler noch seinen Dank an die Notärzte, die Angehörigen und allen Polizistinnen und Polizisten, die an der Suche beteiligt waren. Geärgert haben den Ortsgemeindebürgermeister die Kommentare in den Sozialen Medien, die der Polizei Vorwürfe machten, dass die Beamten die Leiche nicht schon bei der großen Suchaktion kurz nach dem Mord gefunden haben. „Ich war damals selbst vor Ort an der Stelle“, sagt Keßler. „Das war damals alles Sumpf.“

i Auf Anweisung des Ortsgemeindebürgermeisters läuteten am Donnerstagnachmittag in Weitefeld die Glocke in . Thomas Leurs

Die Freude beim Weitefelds Ortsgemeindebürgermeister Keßler ist am Donnerstag so groß gewesen, dass er speziell für diesen Anlass die Glocke an der Grundschule am Nachmittag um circa 14.30 Uhr hat läuten lassen.

Signal der Erleichterung vom Landrat

Ein Signal der Erleichterung sendet auch Peter Enders, Landrat des Kreises Altenkirchen: „Ich bin froh, dass jetzt Klarheit herrscht und dass die Bevölkerung, insbesondere auch das private Umfeld der Opfer, zur Ruhe kommen kann. Die letzten Monate waren für viele Menschen in und um Weitefeld belastend“, sagt er auf Anfrage.