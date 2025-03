Der Mai ist nicht zu halten. Die Großbaustelle in Steineroth wird erst im Sommer fertiggestellt. Was sind sind die Gründe?

Aus Mai wird Sommer, vielleicht Ende Juni. Seit über zwei Jahren gibt es kein Durchkommen in Steineroth. Die Großbaustelle strapaziert seit Januar 2023 die Nerven von Bürgern, Pendlern und Logistikern. Im Mai dieses Jahres sollten die Maßnahmen abgeschlossen sein und die Vollsperrung der L288 damit aufgehoben werden. Das hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) so noch im Dezember verkündet. Doch nun ist klar: Der Mai ist nicht zu halten. Über den neuen Zeitrahmen informierte der Projektleiter der Großbaustelle Steffen Nilius auf einer Einwohnerversammlung in Molzhain – und betonte dabei immer wieder, dass er sich nicht auf verbindliche Prognosen festlegen lasse. Auch in einer Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung bittet der stellvertretende Leiter der Straßenmeisterei Betzdorf um Verständnis dafür, dass er kein konkretes Datum nennen kann. Es müssten nach Abschluss der Straßenbauarbeiten etwa noch Markierungsarbeiten durchgeführt werden, die stark witterungsabhängig seien.

Molzhain wird im nächsten Bauabschnitt besonders betroffen sein. Zwar ist im Zuge der Vollsperrung die Durchfahrt auf der L288 von Hachenburg kommend Richtung Steineroth dicht. Aber noch ist es möglich, links nach Molzhain zu fahren. Doch damit wird es zumindest vorübergehend bald vorbei sein – dann, wenn die Arbeiten zu Herstellung der Linksabbiegerspur Richtung Molzhain starten.

i Der stellvertrende Leiter der Straßenmeisterei Betzdorf, Steffen Nilius, erklärte den Einwohnern von Molzhain die Hintergründe zur Großbaustelle in Steineroth und den anstehenden Arbeiten in ihrem Ort. Daniel-D. Pirker

Wer nun ob der Verzögerungen und künftigen Einschränkungen einen Volksaufstand gegen Nilius auf der Versammlung erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Und das lag nicht zuletzt an dem Behördenvertreter selbst. Er verstand es, die, wie in seinen Ausführungen immer wieder deutlich wurde, komplexen Abläufe und Abstimmungsprozesse sowie juristische Besonderheiten volksnah und gleichzeitig kompetent zu erläutern.

Dabei führte er den Einwohnern immer wieder vor Augen: Er würde gerne schneller vorankommen – Gesetze, aber auch Fehler von ausführenden Firmen, legen dem immer wieder Steine in den Weg. Angefangen bei einem von der ausführenden Firma beauftragten Sub-Unternehmen, das zuständig war für die Bord- und Rinnenanlage sowie die Pflasterflächen. „Das war eine einzige Katastrophe“, erinnerte sich Nilius. 200 Meter Bordstein und Rinnen hätten wieder rausgerissen werden müssen.

i Bis in Steineroth wieder freie Fahrt herrscht, wird es noch ein paar Monate dauern. Thomas Leurs

Und eigentlich war in der zweiten Phase vorgesehen, die obere Asphaltdeckschicht einzubauen. Doch das musste aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen auf 2025 verschoben werden. Nilius stellte heraus, dass es theoretisch durchaus möglich gewesen wäre, die ausführende Firma anzuweisen, die letzte Schicht noch aufzutragen. Allerdings hätte sie dann keine Gewährleistung mehr übernehmen müssen.

Nun steht der dritte Bauabschnitt bevor, der dann zusammen mit dem zweiten fertiggestellt werden soll (siehe Infokasten). Während der Arbeiten wird auch die Ortsdurchfahrt Molzhain gesperrt sein. In den vergangenen Wochen sind Rodungsarbeiten durchgeführt worden. Am 26. März, dem angepeilten Start des dritten Bauabschnitts, soll die Umleitung ausgeschildert und wirksam sein. Und die wird großflächiger ausfallen, wie Nilius herausstellte. „12.700 Fahrzeuge, die dort sonst her gerauscht sind, müssen wir jetzt woanders herleiten“, erklärte er. Die offizielle Strecke wird dann über Elkenroth, Daaden, Betzdorf, Wissen und Gebhardshain verlaufen.

Erfahrungsgemäß nehmen zahlreiche Verkehrsteilnehmer jedoch – kürzere – Umwege, meist über Ortsstraßen. Ein Einwohner erinnerte an das Schicksal der K117 zwischen Bindweide und Dickendorf. Eine andere Molzhainerin drückte die Befürchtung aus, wonach die Fahrzeuge von Betzdorf Richtung Hachenburg die Abkürzung über Elben durch Molzhain nehmen würden. Ortsbürgermeister Werner Steffens rechnete hingegen mit einer verkehrlichen Entlastung für seinen Ort.

Großbaustelle L288: Was noch ansteht

Innerhalb der Ortsdurchfahrt Steineroth müssen noch restliche Angleichungsarbeiten durchgeführt werden. Darüber informiert der stellvertrende Leiter der Straßenmeisterei Betzdorf, Steffen Nilius, in einem Antwortschreiben auf eine Anfrage unserer Zeitung. Demnach steht im dritten Bauabschnitt die Verlegung einer Wassertransportleitung an. Zudem wird eine 20-Kilovolt-Stromleitung geortet und umgelegt. Außerdem stehen Erdarbeiten für den Verbreiterungsstreifen (Linksabbiegespur) an, die Verlegung von Entwässerungsleitungen, der Straßenoberbau, die Errichtung eines Fahrbahnteilers, das Schlagen von Schutzplanken im Bereich der L288, die Anbringung von Verkehrszeichen entlang der L288/K 117 sowie abschließend die Markierungsarbeiten. Die letzte Deckschicht wird dann von Steineroth bis zum Bauende gezogen. „Da die Strecke (2. und 3. Bauabschnitt) sowieso noch gesperrt bleiben muss, kann hierdurch eine zusammenhängende Deckschicht ohne Arbeitsfuge hergestellt werden“, erklärt Nilius.