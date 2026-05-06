Sanierung der B62 Großbaustelle in Mudersbach soll Mitte Juni fertig sein Thomas Leurs 06.05.2026, 17:00 Uhr

i Die B62 in Mudersbach-Niederschelderhütte ist wegen einer Baustelle seit fast einem Jahr gesperrt. Mitte Juni sollen die Bauarbeiten dann abgeschlossen werden. Thomas Leurs

In wenigen Wochen ist die B62-Großbaustelle in Niederschelderhütte Geschichte. Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Diez, gibt bekannt, dass die Arbeiten an der Straße Mitte Juni abgeschlossen sind. Danach geht es aber weiter.

Ursprünglich sollte die Maßnahme zweieinhalb Jahre dauern, jetzt wird sie demnächst binnen eines Jahres vorbei sein: die Großbaustelle im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte auf der B62. Das hat Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, in der jüngsten Ratssitzung in Mudersbach verkündet.







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