In wenigen Wochen ist die B62-Großbaustelle in Niederschelderhütte Geschichte. Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Diez, gibt bekannt, dass die Arbeiten an der Straße Mitte Juni abgeschlossen sind. Danach geht es aber weiter.
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Ursprünglich sollte die Maßnahme zweieinhalb Jahre dauern, jetzt wird sie demnächst binnen eines Jahres vorbei sein: die Großbaustelle im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte auf der B62. Das hat Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, in der jüngsten Ratssitzung in Mudersbach verkündet.