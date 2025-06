In diesem Sommer stehen langjährige Bauarbeiten an der B62 im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte an. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez teilt nun mit, dass diese Sanierungsarbeiten voraussichtlich ab Ende Juni 2025 beginnen werden. Das ist noch vor dem Start der beliebten Veranstaltung Siegtal pur, die traditionell immer am ersten Sonntag im Juli stattfindet. Wie wirkt sich die Baustelle auf die Veranstaltung aus?

Die Kreisverwaltung kann auf unsere Anfrage schnell Entwarnung geben. „Unsererseits ist mit dem LBM vereinbart, dass in Niederschelderhütte bei Siegtal pur eine Fahrspur für alle Fahrradfahrer offen bleibt“, antwortet Pressesprecher Thorsten Stahl. Nach Kenntnissen der Kreisverwaltung werde zuvor die Baustelle erst nur eingerichtet, die eigentlichen Arbeiten sollen dann direkt nach Siegtal pur beginnen.

Und das sind einige. Auf mehr als 700 Meter solle die Bundesstraße ausgebaut werden. Und das in enger Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Mudersbach, den Verbandsgemeindewerken Kirchen sowie der EnergieNetz Mitte. Der Ausbau erstreckt sich dabei von der Zufahrt zur Mittelstraße – in Höhe der Brauerei – bis zum Verkehrskreisel. Dabei soll die gesamte Fahrbahn einschließlich des Unterbaus erneuert werden. Zusätzlich sollen ein 1,50 Meter breiter Gehweg und ein 2,50 Meter breiter kombinierter Rad- und Gehweg errichtet werden. In dieser Maßnahme wird die Hauptwasserleitung sowie der Regenwasserkanal inklusive der Hausanschlüsse innerhalb der Ortslage neu verlegt.

Auf insgesamt zweieinhalb Jahre schätzt die Straßenbehörde die Bauzeit – also bis Ende 2027. Begründet wird das mit einem aufwendigen Verkehrskonzept und dem Umfang der Arbeiten. Die Träger des öffentlichen Nahverkehrs werden ein entsprechendes Beförderungskonzept erarbeiten, so der LBM, und zu gegebener Zeit über etwaige Änderungen im Fahrplan informieren.

Trotz der umfangreichen Arbeiten an dem Straßenstück soll der Abschnitt – zumindest für den örtlichen Verkehr – weiterhin durchfahrbar bleiben. Dafür haben der LBM in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Kirchen, der Ortsgemeinde sowie dem Energieversorger EAM Netz GmbH ein Verkehrskonzept entwickelt. Der überregionale Verkehr werde bereits in Kirchen über die Landesstraße L280 über Niederfischbach, Oberfischbach und Seelbach in Richtung Niederschelderhütte umgeleitet.

Der LBM wird aber nicht umhinkommen, den Streckenabschnitt auch mal komplett zu sperren. Das sei für bestimmte Arbeiten unumgänglich. „Nach Abschluss der Vorarbeiten zu Beginn der Maßnahme wird die Bundesstraße zunächst für mehrere Wochen vollständig gesperrt“, heißt es in der Pressemitteilung. Über die genauen Zeiträume und Dauer der Vollsperrungen werde der LBM rechtzeitig in weiteren Pressemitteilungen informieren.