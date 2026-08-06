Suchaktion um Flammersfeld Großaufgebot an Rettungskräften findet vermisste Frau Michael Fenstermacher 06.08.2026, 10:56 Uhr

i Auch ein Polizeihubschrauber kam bei der Suche nach der vermissten Frau zum Einsatz. Felix Hörhager/dpa. picture alliance/dpa/Felix Hörhager

Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften hat am Mittwochabend in Flammersfeld und Umgebung für Aufsehen gesorgt. Bei der Suche nach einer vermissten Frau war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der Ausgang war positiv.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat sich am Mittwochabend rund um Flammersfeld an der Suche nach einer vermissten Frau beteiligt – mit glücklichem Ausgang. Um 21 Uhr wurde die Vermisste, die sich unbemerkt aus der Werkstatt der Lebenshilfe in Flammersfeld entfernt hatte, wohlbehalten in einem Waldstück nahe der L267 gefunden.







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