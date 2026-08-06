Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften hat am Mittwochabend in Flammersfeld und Umgebung für Aufsehen gesorgt. Bei der Suche nach einer vermissten Frau war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der Ausgang war positiv.
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Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat sich am Mittwochabend rund um Flammersfeld an der Suche nach einer vermissten Frau beteiligt – mit glücklichem Ausgang. Um 21 Uhr wurde die Vermisste, die sich unbemerkt aus der Werkstatt der Lebenshilfe in Flammersfeld entfernt hatte, wohlbehalten in einem Waldstück nahe der L267 gefunden.