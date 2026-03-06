Grünen-Kandidat im Wahlkreis 1
Grigat: Demokratie schützen mit allen Mitteln
Markus Grigat geht für Bündnis90/Die Grünen bei der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 1 ins Rennen.
Markus Grigat geht für Bündnis90/Die Grünen bei der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 1 ins Rennen.
Michaela Thiel-Hensel

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Markus Grigat. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber von Bündnis90/Die Grünen selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Markus Grigat tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) für die Partei Bündnis90/Die Grünen an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren