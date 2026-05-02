Das griechische Dorf Kommeno gehört zu den sogenannten Märtyrerdörfern, in denen im Zweiten Weltkrieg die Wehrmacht besonders schlimm gewütet hat. Im Sinne der Völkerverständigung sind Nachfahren aus dem Dorf jetzt an der Daadener Realschule gewesen.
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Schüler tanzen für die Völkerverständigung: Mädchen und Jungen der Realschule plus in Daaden erlernen in der Turnhalle der Schule Schritte und Choreografie eines griechischen Volkstanzes. „Es ist kein Sirtaki, sondern ein Sirto“, erläutert Amar Bašić vom Verein „Respekt für Griechenland“ mit Sitz in Berlin.