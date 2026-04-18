Völkerverständigung Griechen aus Märtyrerdorf kommen nach Daaden Thomas Leurs 18.04.2026, 08:00 Uhr

i Daadens Stadtbürgermeister Walter Strunk (links) und Lars Limbach, stellvertretender Schulleiter der Realschule plus, freuen sich auf den Tanzabend am 26. April. Thomas Leurs

Traditionelle griechische Tänze gibt es Ende April im Daadener Bürgerhaus zu sehen. Eine Gruppe aus dem kleinen Dorf Kommeno kommt zu Besuch. Der Besuch hat einen tragischen Hintergrund. Einst wüteten die Nazis in dem kleinen Ort.

In der kommenden Woche erhält die Stadt Daaden Besuch aus Griechenland. 17 Bewohner aus dem kleinen Dorf Kommeno kommen in die Stadt im Daadetal. Hintergrund ist ein bereits seit dem Jahr 2023 bestehender Kontakt zwischen der Realschule plus in Daaden und dem griechischen Dorf.







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