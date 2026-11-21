Wenig Zeit- und Wegersparnis Gremium ist gegen Quengelbachbrücke in Altenkirchen Annika Stock 21.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Brücke über den Quengelbach, die am rechten Bildrand Richtung Q’damm Center führen könnte, ist nur wenige Meter (57,2) von der schon vorhandenen Brücke am Einkaufscenter entfernt. Über diese kann der Festplatz Weyerdamm erreicht werden. Annika Stock

Soll nach 15 Jahren, die seit dem Abriss der alten Holzbrücke vergangen sind, eine neue Fußgängerbrücke am Quengelbach in Altenkirchen errichtet werden? Mit dieser Frage hat sich der Umwelt- und Bauausschuss der Stadt beschäftigt.

Wird es eine neue Fußgängerbrücke über den Quengelbach in Altenkirchen nahe dem Q’damm Center geben? Nach der Meinung der Gremienmitglieder des Umwelt- und Bauausschusses der Stadt Altenkirchen ist das Vorhaben überflüssig und keine Erleichterung für Passanten, es wäre reine Geldverschwendung in der Kreisstadt.







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