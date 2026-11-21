Soll nach 15 Jahren, die seit dem Abriss der alten Holzbrücke vergangen sind, eine neue Fußgängerbrücke am Quengelbach in Altenkirchen errichtet werden? Mit dieser Frage hat sich der Umwelt- und Bauausschuss der Stadt beschäftigt.
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Wird es eine neue Fußgängerbrücke über den Quengelbach in Altenkirchen nahe dem Q’damm Center geben? Nach der Meinung der Gremienmitglieder des Umwelt- und Bauausschusses der Stadt Altenkirchen ist das Vorhaben überflüssig und keine Erleichterung für Passanten, es wäre reine Geldverschwendung in der Kreisstadt.