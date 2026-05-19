Ergebnisse liegen vor
Greifensteiner Wolfsrüde im Westerwald nachgewiesen
Wölfe sind bei verschiedenen Rissen im Westerwald als Verursacher nachgewiesen worden, so unter anderem in der VG Altenkirchen-F
Wölfe sind bei verschiedenen Rissen im Westerwald als Verursacher nachgewiesen worden, so unter anderem in der VG Altenkirchen-Flammersfeld und der VG Daaden-Herdorf.
Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Bei einem toten, bereits skelettierten Tier ist der Wolf in der VG Altenkirchen-Flammersfeld nachgewiesen worden. Beim jüngsten Riss in der VG Daaden-Herdorf steht laut Kluwo nun fest, dass ein Greifensteiner Rüde beteiligt war.

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Der Wolf ist weiter im Westerwald aktiv – das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) informiert nun über weitere Ergebnisse, nach dem Fund toter Tiere im Präventionsgebiet Westerwald. So wurde nun nach dem Skelettfund vom 27. März 2026 in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bei der Untersuchung das Ergebnis „Wolf“ HW01 festgestellt.

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