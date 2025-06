Heiß ist es an diesem Freitag, ein Sommerabend, wie er im Buche steht. Trotzdem haben gut 400 Musikbegeisterte den Weg ins Kulturwerk gefunden, wo Gregor Meyle im Rahmen des Jubiläums der Wissener eigenART auftritt. Der bekannte Singer-Songwriter bestreitet an diesem Abend das Finale der Werktage im Kulturwerk Wissen mit seinem neuen Album „Individualität“. Und was für Wissen das Finale ist, ist für Meyle der Auftakt zu seiner Sommertour 2025, die in diesem Jahr in Wissen startet.

Ohne großes Geplänkel betreten Meyle und seine Musiker die Bühne und legen gleich los. „Dann bin ich zuhaus“ stimmt die Besucher auf einen Abend ein, der Altes und Neues in guter Balance vermischt. Meyle, der bereits zum dritten Mal im Wissener Kulturwerk zu Gast ist, bescheinigt seinen Zuhörern, dass er gerne hierherkommt. Zwischen den Stücken stellt er noch seine Band vor. Mit einigen, wie Johannes Kolb (Posaune), Jan Schneider (Trompete) und Axel Müller (Saxophon) spielt er schon seit den ersten Tagen von „Sing my Song“.

i Ohne Pause spielte Meyle alte und neue Songs. Sonja Roos

Auch Sängerin Katja Friedberger hat er da kennengelernt, 2014, wie er erzählt. Komplettiert werden die Musiker durch Mario Garruccio (Schlagzeug), Chris Nemet (Klavier), Markus Vollmer (Gitarre) und Sebastian Schlapbe Flach (Bass). Ein schnörkelloses Konzert, eines, bei dem man den Musikern dabei zusehen kann, was sie am liebsten tun – nämlich spielen.

Die Band ist hoch professionell und versteht es, die Musik des Singer-Songwriters zum Publikum zu transportieren, das trotz der Hitze schnell in Stimmung kommt. Über zwei Stunden stehen Meyle und Band auf der Bühne, präsentiert große Emotionen und einen Mix aus zahlreichen Musikstilen. Neben bekannten Hits wie „Keine ist wie du“ und „Du bist das Licht“ hat Meyle natürlich auch Songs aus seinem neuen Album im Gepäck. Darin singt er davon, wie schwer es für ihn als reisendem Musiker ist, zwischen Tourneen, Auftritten und Songwriting Zeit für die Familie zu finden, die ihm sehr wichtig ist.

i Trotz heißer Temperaturen feierten gut 400 Besucher am Freitagabend Gregor Meyle und Band im Wissener Kulturwerk. Sonja Roos

Vor allem seine mittlerweile achtjährige Tochter liegt ihm am Herzen, der er an diesem Abend auch die deutsche Version des Phil-Collins-Hits „Dir gehört mein Herz“ (You’ll be in my Heart aus dem Disney-Film Tarzan) widmet.

Ohne Pause spielen die Musiker sich durch den Abend. Dabei kommt Meyle kurzfristig ins Plauschen. So erzählt er davon, dass er immer noch wie ein Kind darüber staunt, dass er mit Größen wie Robbie Williams auf der Bühne stand oder mit Brian Adams Kaffee getrunken hat. Dazwischen gibt er auch gerne mal eine kleine Udo-Lindenberg-Parodie, die für Lacher sorgt.

i Beim Finale zeigten sich Gregor Meyle und Band als Musiker zum Anfassen. Sonja Roos

Viel zu schnell steuert der Abend auf sein Ende zu. Doch das Publikum will Meyle und seine Musiker noch nicht gehen lassen und skandiert so lange Zugabe, bis alle wieder die Bühne betreten. Drei weitere Lieder haben sie mitgebracht, wobei das letzte – „Ein kleines Lied“ – den krönenden Abschluss bildet, weil Meyle und Band sich unter die Zuschauer mischen und damit bestätigen, was alle bereits wussten: Sie sind Vollblutmusiker zum Anfassen.

Über Gregor Meyle

Gregor Meyle (geboren am 13. Oktober 1978) machte sich 2007 durch eine von Stefan Raab produzierte Casting-Show einen Namen, doch Meyle ist weit mehr als nur ein Musiker. Neben seinen Studioalben wie „New York-Stintino“ und „Meile für Meyle“, die mit Gold-Awards ausgezeichnet wurden, hat er sich als TV-Moderator und Showmaster etabliert. Mit seiner eigenen Sendung „Meylensteine“ bei Vox und seiner Rolle als Gastgeber in der ARD-Show „Your Songs“ hat er sich eine breite Fanbasis aufgebaut. Auch seine Teilnahme bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und „The Masked Singer“ trugen zu seiner Bekanntheit bei.