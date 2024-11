„Granatapfelentkerner“ wird Poesie: Duo Steinmann und Bender verwandelt in Wissen Alltag in Musik

Wissen. Mehr als 80 Gäste im Foyer des Wissener Kulturwerks, ein stilvoll beleuchteter Raum mit Bistrotischen, dazu Getränke, Snacks und zwei hautnah erlebbare Künstler, die mehr als zwei Stunden lang für beste Unterhaltung in „Wohnzimmerwohlfühlatmosphäre“ sorgten: Das war das, was den Auftakt des neuen Formates „Kulturfoyer“ der Wissener Eigenart und der Kulturwerk Wissen am Freitagabend zu einem vollen Erfolg machte.