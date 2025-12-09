Ordnungskräfte geben Einblicke Graffitis und Aufkleber – ein Ärgernis in Altenkirchen? Annika Stock 09.12.2025, 18:30 Uhr

i Ist das Kunst oder mutwilliger Vandalismus? Klar ist: das Anbringen von Graffiti erfüllt laut Polizei Altenkirchen den Straftatbestand der Sachbeschädigung. Annika Stock

Graffitis sind ein Ärgernis – nicht nur an der eigenen Hauswand, sondern auch im Stadtbild – und Aufkleber können sogar die Funktionalität von Verkehrsschildern einschränken. Doch gibt es eine Graffiti-Sprayer-Szene in der VG? Wir haken nach.

Man sieht es immer wieder: Graffitis an Häuserwänden, an Bushaltestellen, Sticker auf Laternenpfosten, Schildern und mehr. „Aufkleber sind das neue Graffiti“, beobachtet Altenkirchens Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz. Man versuche, wenn man Graffitis auf öffentlichen Flächen feststelle, diese schnellstmöglich zu beseitigen.







