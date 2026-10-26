Geduld, Disziplin und viel Probenarbeit sind nötig, damit aus 45 Stimmen ein harmonischer Klangkörper wird. In Herdorf steht Charles Gounods Requiem vor der Aufführung. Vier Solisten und ein Organist sowie ein Vokalensemble verstärken den Chor.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am Freitag, 30. Oktober, um 19 Uhr in der Katholischen Kirche in Herdorf. Unter der Leitung des Dekanatskantors Torsten Stendenbach wird das Requiem von Charles Gounod mit dem Kirchenchor Cäcilia Herdorf und der Schola St. Aloisius Herdorf, vier Solisten und Franz-Josef Faßbender an der Orgel, zur Aufführung kommen. Obwohl heute fast nur noch durch seine Bühnenwerke bekannt sind, hat Charles Gounod (1818-1893) eine stattliche Anzahl von Werken geistlicher Musik geschrieben: Messen, Oratorien, Motetten, geistliche Gesänge, usw. Das Requiem in C-dur ist ein Werk von sublimer, ergreifender Schönheit und gläubigem Vertrauen.

Unsere Zeitung hatte die Gelegenheit, bei der Probe dabei zu sein, und bekam dabei einen Einblick, wie viel Arbeit, Disziplin und Ausdauer hinter einem solch großen Chorprojekt stecken. Bis aus vielen einzelnen Stimmen ein harmonischer Klangkörper wird, braucht es Geduld, Genauigkeit und eine gehörige Portion Durchhaltevermögen. Seit einem halben Jahr wird für das anspruchsvolle Werk geprobt, in den vergangenen drei Wochen sogar zweimal wöchentlich, mittwochs und samstags.

i Dekanatskantor Torsten Stendenbach übt mit Chor, Solisten und Organisten das Requiem von Charles Gounod ein. Gaby Wertebach

Auf der Empore herrschte zunächst wenig Konzertatmosphäre. Es war kalt, und so standen die Sängerinnen und Sänger in dicken Jacken, manche mit Schal, zwischen Notenblättern und Orgel. Der 45-köpfige Chor übte stimmgewaltig. Die Orgeltöne klangen mächtig und aufbrausend dazu, sodass schon ein kleiner Eindruck davon entstand, wie grandios die Aufführung in der kommenden Woche sein wird.

Torsten Stendenbach erwies sich als geduldiger Chorleiter. Er hatte seine Sängerinnen und Sänger gut im Griff, blieb geduldig und lockerte die konzentrierte Atmosphäre mit humorvollen Randbemerkungen auf. Ganz ohne Korrekturen ging es natürlich nicht. Mal war die Registrierung der Orgel noch zu laut, mal wollten die Töne des Chores noch nicht so recht zusammenpassen. Der Organist hatte seinerseits mit der Technik zu kämpfen und ließ seinem Unmut darüber gelegentlich freien Lauf.

i Jede Sängerin und jeder Sänger hat seinen festen Platz, um dem Dirigat von Dekanatskantor Torsten Stendenbach folgen zu können. Gaby Wertebach

Trotzdem lagen die Nerven nicht blank und Faßbender reagierte in seiner gewohnt ausgeglichen Art auf Stendenbachs Bemerkung: „Gib mal ein F, Franz-Josef, und außerdem bist du zu laut“, während der Chor sich mühte, das Kyrie Eleison langsam zurückzunehmen und die Spannung zu halten. Dass die Sängerinnen und Sänger den Chorsatz mit einem strahlenden Lachen im Gesicht enden lassen sollten, war doch ein wenig zu viel verlangt, dafür war die Konzentration zu hoch.

Auch für einen musikalischen Laien gab es einiges zu lernen. Wenn Stendenbach aufforderte, an einer bestimmten Stelle auf die Halben zu gehen, das Tempo anzuziehen oder eine Passage zu ziehen, klingt das für Außenstehende beinahe wie eine eigene Sprache. Und wenn er seinem Chor bescheinigt: „Ihr sing Rex gut, aber zu schnell. Die Stelle muss gezogen werden“, dann wird klar, dass gut eben noch lange nicht gut genug ist. Es kommt auf jedes Detail an.

Auch der Organist Franz-Josef Faßbender steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Gounods Requiem hält einige schwierige Orgelpassagen bereit, die nicht einfach nebenbei zu bewältigen sind. Das ehrgeizige Projekt verlangt allen viel ab und wird mit einer Mischung aus Ehrgeiz, Geduld, Disziplin und einer Prise Humor bestimmt dafür sorgen, dass Gounods Requiem ein Konzert wird, das nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen der Zuhörer erreicht.

Bei der Aufführung in der kommenden Woche ist das hochkarätige Vokalensemble Colori mit dabei, und die vier Solisten, Sophie Richter (Sopran), Heike Weber (Alt), Daniel Kasel (Tenor) und Hanno Kraft (Bass) werden den Chor verstärken und dem musikalischen Geschehen weitere Glanzpunkte verleihen.

Einlass ist um 18.15 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.