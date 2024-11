Gottesdienst wird digital Gotteshaus in Betzdorf hat „mediales Kirchensystem“ Claudia Geimer 25.11.2024, 17:00 Uhr

i Pastor Augustinus Jünemann, Hans-Günther Ehlgen und Bernhard Wolf vom Verwaltungsrat der Pfarrei sowie Fabian Bodora, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Claudia Geimer

Musik und Gesang sind in der St. Ignatius-Kirche in Betzdorf mittels eines Touchscreens möglich. Auch für Gläubige ist das Gerät verfügbar. Wie die Kirche auf das Gerät kam und was es alles kann, erklärt Pastor Augustinus Jünemann unserer Zeitung.

Musik und Gesang erklingen in der katholischen St. Ignatiuskirche in Betzdorf. Doch weit und breit ist kein Organist und kein Chor zu sehen. Und der Altarraum wird plötzlich in rote Farbtöne getaucht, ohne dass ein Küster einen Schalter betätigt.Kein Organist, kein Chor, kein Küster – dafür steht in der Mitte des Kirchenraums ein Pult mit einer Oberfläche, die per Touchscreen zu bedienen ist.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen