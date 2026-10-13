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Gottesanbeterin ist im Westerwald auf dem Vormarsch
Seltener Besuch im Garten von Ludwig und Anette Merz: eine Gottesanbeterin.
Seltener Besuch im Garten von Ludwig und Anette Merz: eine Gottesanbeterin.
Anette Merz

Die Gottesanbeterin scheint im Westerwald auf dem Vormarsch zu sein. Zusätzlich zu unserem Bericht über die Sichtung durch den Nabu Altenkirchen erreichen uns mehrere Hinweise von Lesern zu Begegnungen mit dem bisher als exotisch geltenden Insekt.

Lesezeit 1 Minute
Sie gehört offensichtlich zu den „Klimawandelgewinnern“ und übt aufgrund ihrer Größe und ihres markanten Aussehens eine Faszination auf viele Menschen aus. Die Gottesanbeterin ist in Deutschland erkennbar auf dem Vormarsch und wurde gerade im zurückliegenden Rekordsommer auch im Westerwald häufiger gesichtet.
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