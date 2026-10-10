Sichtung in Oberwambach Gottesanbeterin im Westerwald entdeckt Julia Hilgeroth-Buchner 10.10.2026, 12:00 Uhr

i Eindrucksvolle Begegnung: Diese trächtige Gottesanbeterin fanden Jutta Seifert und Harry Sigg vom Vorstand des Nabu Altenkirchen am Wegrain nahe der Nabu-eigenen Schafweide am Ortsrand von Oberwambach. Jutta Seifert

Eine Gottesanbeterin im Westerwald überrascht Naturschützer. Die wärmeliebende Fangschrecke gilt als Hinweis auf sich ändernde Lebensräume – nun fordern Experten dringend den Erhalt ungemähter Wegraine.

Ihre erste Westerwälder Begegnung mit „Mantis religiosa“ hatten Jutta Seifert und Harry Sigg völlig unverhofft: Bei Pflegearbeiten an der Umzäunung der Nabu-eigenen Schafweide am Oberwambacher Ortsrand fiel die besser als „Gottesanbeterin“ bekannte Fangschrecke den Naturschützern regelrecht vor die Füße.







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