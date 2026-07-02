Unser Dorf hat Zukunft Gold beim Bundesentscheid: Großer Jubel in Ziegenhain Sonja Roos 02.07.2026, 13:54 Uhr

i Großer Jubel in Ziegenhain nach dem Sieg: Das kleine Dörfchen holte Gold beim Bundesentscheid von "Unser Dorf hat Zukunft" Nicolas Ahrend

Großer Jubel im kleinen Ziegenhain: Das 164-Seelen-Dörfchen holte beim Bundesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ Gold. Natürlich wurde die ganze Nacht gemeinsam gefeiert.

Der Termin 1. Juli stand, ebenso die Absicht, gemeinsam zu feiern, egal, wie der Entscheid ausgeht, verrät Ziegenhains Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend im Gespräch mit unserer Zeitung am Tag, nachdem das 164 Einwohner zählende Dörfchen geschafft hat, was unserer Nationalmannschaft in diesem Jahr verwehrt blieb – Ziegenhain holte nämlich Gold.







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