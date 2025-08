Ein außergewöhnliches Jubiläum steht gleich zu Beginn des August an.

Es hatte sofort gefunkt. Die damals 17-jährige Antonie Eisel aus Offhausen war schon öfter zu Gast bei ihrer Freundin auf dem Brühlhof in Kirchen, bei der Schwester des 19-jährigen Karl Böhmer. Es wurde Abend und Karls Mama wolle auf keinen Fall, dass Antonie allein nach Hause ging: “Du bringst das Mädchen nach Hause“, so die Order der Mutter, die sicher nicht ahnte, dass sie damit eine Liebesgeschichte in Gang setzte, die nun seit 70 Jahren besteht.

Mit allen Kräften gemeinsam ein Haus gebaut

„Einmal gesehen und fertig“, so Karl Böhmer lachend, der an diesem Abend ausnahmsweise statt beim Handball zu Hause war. Antonie und Karl hatten sich zwar schon in der Schule gesehen, aber an diesem schicksalsträchtigen 6. Januar 1951 da passte einfach alles. Die beiden wurden ein Paar und besiegelten ihre Liebe am 16. Juli 1955 auf dem Standesamt und am 3. August 1955 in der katholischen Kirche in Kirchen. Die Ehe wurde gekrönt durch die Geburt von vier Kindern (eines verstarb schon im Alter von 7 Monaten). Die beiden „Mädchen“ Christel und Helga – eine lebt in Wallmenroth, die andere in Südfrankreich – sowie der Sohn, Berthold aus Siegen, kümmern sich so weit wie möglich um die Eltern.

Antonie erlernte früh, Verantwortung zu übernehmen. Nachdem die Mutter im Alter von nur 44 Jahren verstarb, half sie mit in dem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern. Karl lernte sein Handwerk bei der Firma Jung Jungenthal und bleib anschließend sein gesamtes Berufsleben der Firma Waldrich in Siegen treu, für die er europaweit auf Montage unterwegs war. Die ersten gemeinsamen Jahre verbrachten sie im Haus einer Schwester Antonies in Kirchen, bis sie sich den großen Traum vom eigenen Zuhause erfüllten. Während Karl Stein auf Stein mauerte, rührte Antonie den Speis an, ihr gemeinsames Haus entstand buchstäblich aus eigener Kraft.

i Ein Teil der Familie ist bereits von weither angereist um gemeinsam mit dem Jubelpaar die Gnadenhochzeit zu feiern. Gaby Wertebach

Heute sind beide hochbetagt, die Jubilarin ist 91, der Jubilar 93 Jahre alt. Sie feiern ihre Gnadenhochzeit umgeben von ihren drei Kindern, 8 Enkeln und 6 Urenkeln. Das 7. Urenkelchen wird in diesem Monat erwartet, weshalb Enkel Samuel und Gattin nicht kommen können. Der 29-jährige Enkelsohn Till ist extra aus Thailand gekommen, Enkel Matthias lebt in Montpellier in Südfrankreich. Auch er lässt es sich nicht nehmen am Fest teilzunehmen, reist mit Ehefrau und zwei Kindern mit dem Pkw an. Deren kleinstes Mädchen ist gerade mal eineinhalb Jahre alt und hat die Urgroßeltern bisher nur über Videoanrufe gesehen. Die freuen sich natürlich riesig darauf, die Kleine endlich persönlich knuddeln zu können. Antonies 89-jähriger Bruder wird auch zum Gratulieren kommen, der 95-jährige Bruder schafft es leider gesundheitlich nicht.

„In unserer Ehe stand immer der Zusammenhalt im Vordergrund“, so Antonie Böhmer. „Urlaub war für uns früher nicht drin, die Arbeit stand immer im Vordergrund“. Trotzdem gibt es Erinnerungen an gemeinsame Reisen. 1988 besuchten sie zum ersten Mal die Tochter in Südfrankreich, viele weitere Besuche folgten. Auch die Oberpfalz und Belgien standen auf der Reiseliste, wenn auch nur für kurze Auszeiten.

Der Humor ist beiden stets geblieben. Karl erwidert auf die Feststellung der Gattin, dass er vergesslich geworden sei mit einem Augenzwinkern: “Ich habe den Kopf eigentlich nur für den Friseur, fürs Denken habe ich doch dich, meine Frau“. Die sieht ihn nach 70 Jahren immer noch verliebt an.“ Nach meinem Oberschenkelbruch vor 6 Jahren hat er mir geholfen, so gut es ging, mich über sieben Jahrzehnte hinweg immer unterstützt.“ Das Gleiche behauptet auch er von seiner Antonie, mit der er jetzt ein Lebenswerk feiern kann. Eine wunderbare Geschichte zweier Menschen, die über all die Jahre zusammengehalten, zusammen gelacht, gearbeitet und gelebt haben.