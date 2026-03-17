Mix aus Swing, kölscher Mundart und Berliner Spott: Das Publikum im Altenkirchener Kultursalon genießt derben Witz und feine Ironie der „Glühwürmchen“.
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Kürzlich standen sie noch im Pariser Ritz vor 700 Besuchern auf der Bühne, nun begeisterten die „Glühwürmchen“ aus der Domstadt Köln die Zuhörer im Altenkirchener Kultursalon. Musiker der 1920er-Jahre, frisch interpretiert und auf die hervorragendste Weise arrangiert – Profis eben, Papa Joe‘s Swing Ensemble, wie sie sich auch nennen.