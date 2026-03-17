Mix aus Swing, kölscher Mundart und Berliner Spott: Das Publikum im Altenkirchener Kultursalon genießt derben Witz und feine Ironie der „Glühwürmchen“.

Kürzlich standen sie noch im Pariser Ritz vor 700 Besuchern auf der Bühne, nun begeisterten die „Glühwürmchen“ aus der Domstadt Köln die Zuhörer im Altenkirchener Kultursalon. Musiker der 1920er-Jahre, frisch interpretiert und auf die hervorragendste Weise arrangiert – Profis eben,

Papa Joe‘s Swing Ensemble, wie sie sich auch nennen.