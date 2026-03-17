Kultursalon Altenkirchen
Glühwürmchen begeistern beschwingt und frech wie einst
Wer hätte gedacht, dass im Kultursalon der Altenkirchener Stadthalle einmal mehr Swing und Parodie auf Weltniveau dargeboten wur
Wer hätte gedacht, dass im Kultursalon der Altenkirchener Stadthalle einmal mehr Swing und Parodie auf Weltniveau dargeboten wurde, als die "Glühwürmchen" aus Köln ihr Bestes gaben.
Werner Klak

Mix aus Swing, kölscher Mundart und Berliner Spott: Das Publikum im Altenkirchener Kultursalon genießt derben Witz und feine Ironie der „Glühwürmchen“. 

Lesezeit 2 Minuten
Kürzlich standen sie noch im Pariser Ritz vor 700 Besuchern auf der Bühne, nun begeisterten die „Glühwürmchen“ aus der Domstadt Köln die Zuhörer im Altenkirchener Kultursalon. Musiker der 1920er-Jahre, frisch interpretiert und auf die hervorragendste Weise arrangiert – Profis eben, Papa Joe‘s Swing Ensemble, wie sie sich auch nennen.

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