Meist nur Blechschaden Glatteis löst Unfälle auf Westerwälder Straßen aus Michael Fenstermacher

Kim Fauss 05.02.2025, 12:00 Uhr

i Symbolbild. Christophe Gateau. dpa-tmn

Spiegelglatte Straßen in den Kreisen Westerwald und Altenkirchen sorgten am Morgen für Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Vereinzelt kam es durch das Glatteis zu Unfällen. Eine Übersicht über die Situation in der Region.

Spiegelglatt war es am Mittwochmorgen auf vielen Straßen im Westerwald – was zu einer Reihe von Unfällen führte. So löste der Glatteisregen auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Dierdorf und Neuwied-Altenkirchen ab 7.15 Uhr mehrere Verkehrsunfälle aus.

