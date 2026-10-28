Netzausbau im AK-Land Glasfaser: Auch die letzten Haushalte kriegen Anschluss Sonja Roos 28.10.2026, 18:00 Uhr

i In Walterschen – passend gewählt, weil ein kleiner Ort noch ohne schnelles Netz – fiel der Startschuss für den geförderten Glasfaserausbau im Kreis Altenkirchen. Sonja Roos

Der Glasfaserausbau ist zwar schon in vielen Orten im Kreis Altenkirchen im vollen Gange oder bereits abgeschlossen, jetzt kommen die Haushalte dran, die ohne staatliche Förderung von den großen Telekom-Firmen links liegen gelassen worden wären.

Der Ort für den Startschuss des geförderten Glasfaserausbaus im Landkreis Altenkirchen war mit Bedacht gewählt – statt Stadthalle oder Kreishaus habe man absichtlich das Dorfgemeinschaftshaus in Walterschen gewählt, weil für Orte wie diesen sei das Förderprogramm von Bund und Land aufgelegt worden, wie Landrat Peter Enders zu Beginn der Veranstaltung erklärte.







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