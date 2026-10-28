Netzausbau im AK-Land
Glasfaser: Auch die letzten Haushalte kriegen Anschluss
In Walterschen – passend gewählt, weil ein kleiner Ort noch ohne schnelles Netz – fiel der Startschuss für den geförderten Glasf
In Walterschen – passend gewählt, weil ein kleiner Ort noch ohne schnelles Netz – fiel der Startschuss für den geförderten Glasfaserausbau im Kreis Altenkirchen.
Sonja Roos

Der Glasfaserausbau ist zwar schon in vielen Orten im Kreis Altenkirchen im vollen Gange oder bereits abgeschlossen, jetzt kommen die Haushalte dran, die ohne staatliche Förderung von den großen Telekom-Firmen links liegen gelassen worden wären.

Lesezeit 2 Minuten
Der Ort für den Startschuss des geförderten Glasfaserausbaus im Landkreis Altenkirchen war mit Bedacht gewählt – statt Stadthalle oder Kreishaus habe man absichtlich das Dorfgemeinschaftshaus in Walterschen gewählt, weil für Orte wie diesen sei das Förderprogramm von Bund und Land aufgelegt worden, wie Landrat Peter Enders zu Beginn der Veranstaltung erklärte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren