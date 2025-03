Einmal bei einem Bösewicht die Handschellen klicken lassen, bei der Autobahnmeisterei als „Informationselektronikerin für einen Tag“ die Vielfalt der zukunftsorientierten und IT-gestützten Planungsprozesse des Straßenbaus kennenlernen, High-Tech-Maschinen als möglicherweise angehende Zerspanungsmechanikerin im Fertigungsprozess erleben oder die Welt der Schienen erkunden – das alles uns sehr viel mehr bietet der Girls’ Day, der bundesweit am Donnerstag, 3. April, Mädchen vielfältigste Einblicke in die Berufswelt von morgen gewährt.

Dabei sind es vor allem Berufe, die ehemals Männerdomänen waren, die heutzutage auch für junge Berufsanfängerinnen immer attraktiver werden. Das haben auch die heimischen Unternehmen erkannt, und viele Frauen haben bereits in der Vergangenheit ihre ganz persönlichen Berufsvorstellungen beispielsweise als Schornsteinfegerin, Mechatronikerin für Kältemechanik oder Dachdeckerin umgesetzt.

Aufgabenvielfalt und Abwechslung bei der Polizei

Auch bei der Polizei hält die Weiblichkeit immer mehr Einzug: Aufgabenvielfalt und Abwechslung machen die Arbeit attraktiv: „Man hat nicht nur einen Schreibtischjob, sondern auch draußen mit Bürgern zu tun, darüber hinaus lernt man, Menschen besser einzuschätzen“, sagt Polizeikommissarin Fischer von der Polizeiinspektion Betzdorf. Ihre Kolleginnen pflichten ihr bei: Teamwork, die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind weitere Pluspunkte, die sie nennen.

Einige der spannendsten Bereiche bietet die Polizeiinspektion am Girls’ Day an. An diesem Tag werden die Teilnehmerinnen nach einer Begrüßung in Betzdorf an einer zentralen Veranstaltung in Koblenz teilnehmen: Auf dem Programm stehen Schieß- und Einsatztraining, die Vorstellung einer Hundestaffel und andere spannende Dinge.

Michael Bersch, Geschäftsbereichsleiter Betrieb und Verkehr NL West

Spannend geht es auch bei der Autobahn-GmbH des Bundes in Montabaur zu. Natürlich hat man, wenn man an Autobahnbau denkt, zunächst Baustellen, Abgase und Verkehrslärm vor dem inneren Auge, dass die Arbeit aber sehr viel mehr und vor allem Abwechslung und Aufstiegsmöglichkeiten bietet, wird bei einem Blick „hinter die Kulissen“ deutlich, ein Blick, der sich ebenfalls am Girls’ Day öffnet.

Kein Tag wie jeder andere also, denn in den Autobahnmeistereien begleiten die Schülerinnen Straßenwärterinnen und Straßenwärter und erfahren, was es bedeutet, für eine reibungslose und intakte Autobahninfrastruktur zu sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem das Kennenlernen von Fahrzeugen und Maschinen, und im Fachcenter für Informationstechnik wird den Teilnehmerinnen ein Einblick in das Berufsfeld der Informationselektronikerin zeigen, wie mit moderner Technik die Autobahnen sicherer und intelligenter werden. Dabei können die Schülerinnen selbst ausprobieren, wie IT-Systeme programmiert und elektronische Geräte gewartet werden.

Viele Berufsfelder bei der Autobahn-GmbH

„Wir möchten junge Talente ermutigen, ihre Stärken zu entdecken und ihnen zeigen, welche Möglichkeiten ihnen in unserem Unternehmen offenstehen. Wir bieten viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierewege, die den Beruf langfristig interessant machen, bis hin zur Führungskraft bei der Autobahn GmbH“, sagt Michael Bersch, Geschäftsbereichsleiter Betrieb und Verkehr NL West, und Jan Kaminski, Geschäftsbereichsleiter Personal NL West, betont: „Wir haben viele Frauen in technischen Berufen in unserem Unternehmen, die einen exzellenten Job machen.“

Polizei und Autobahn, das sind nur zwei Beispiele einer breiten Palette von Angeboten, die sich den zukünftigen Berufsanfängerinnen öffnen, es gibt viele weitere Berufsfelder, die am Girls’ Day getestet werden können, wie beispielsweise handwerkliches Geschick und technisches Verständnis als Mechatronikerin für Kältetechnik, ein spannender Einblick in einen abwechslungsreichen Beruf, für den die Firma Kölschbach-Haustechnik in Wissen am Girls’ Day noch zwei Plätze bereithält.

i Auch die Firma Kölschbach Haustechnik in Wissen freut sich auf junge Interessentinnen, die unter anderem den abwechslungsreichen Beruf Mechatronikerin für Kältetechnik am Girls' Day hautnah erleben können. Thomas Hoffmann

Aber egal ob in Handwerk, in Forschung, in Fertigung, im IT-Bereich oder bei Berufen mit dem Prädikat „Dienst am Bürger“, die Verwirklichung persönlicher Wünsche war vor allem für Frauen noch nie so leicht zu erreichen wie heute, und die Anbieter des „Schnuppertages“ freuen sich auf die jungen Interessentinnen an einem Tag, der für viele das Tor zu einer tollen beruflichen Zukunft öffnen könnte.

Auf der Internetseite des Girls’ Days www.girls-day.de/ sind die teilnehmenden Anbieter gelistet. Der Link „Radar“, unter dem Ort und Postleitzahl angegeben werden können, führt zu den heimischen Anbietern.