Dieses Angebot könnte eine Lücke im Freizeitangebot im Gebhardshainer Land schließen: ein Bike-Park in Dickendorf. Die Idee von Kindern kam gut an im Rat. Doch viele Fragen sind offen.

Als James Knowles, neun Jahre alt, und Celine Okuonghae, zwölf Jahre alt, ihre für die Region wegweisende Idee dem Gemeinderat Dickendorf vorstellen, brauchen sie anfangs noch etwas Ermutigung von den Kommunalpolitikern. Doch schnell merkt man den beiden nicht mehr ihr Alter an, stattdessen spricht aus ihnen eine gehörige Portion Leidenschaft.

James und Celine haben einen Antrag eingebracht, der auf großes Wohlwollen im Rat stößt. Darin fragen sie den Ortsbürgermeister Hermann Roth, ob er vielleicht einen kleinen Bikepark bauen könne oder einen Pumptrack. Viele Dickendorfer liebten es, Mountainbike zu fahren „und zu springen“. „Das ist unser größter Traum“, schreiben die beiden im Antrag, in dem sie gleich klarmachen, dass sie auch beim Bauen helfen würden. Und James und Celine werben nicht nur mit Worten für ihr Vorhaben: Knapp 40 Unterstützerunterschriften haben sie bereits in dem 370-Einwohner-Ort gesammelt. Und dabei waren sie noch gar nicht im Oberdorf. Auch die Zusage eines Gartenbauunternehmens, mit Gerät und Arbeitskraft bei der Verwirklichung zu helfen, können die beiden in die Waagschale werfen.

i Als ein möglicher Standort für einen Bikepark in Dickendorf könnte der Parkplatz hinter dem Freibad infrage kommen. Daniel-D. Pirker

In der näheren Region gibt es einen Bikepark bereits in Wissen sowie Pumptracks in Hachenburg und Betzdorf. Mit einem entsprechenden Angebot im Gebhardshainer Land könnte also auch eine Lücke im regionalen Freizeitleben geschlossen werden. Denn, wie Celine berichtet, seien die bereits bestehenden Angebote nicht immer für sie erreichbar, aufgrund der Entfernung. Das könnte sich in Zukunft ändern: Am Ende des Tagesordnungspunkts beschließen die Ratsmitglieder einstimmig, dass Ortschef Roth das Ob, Wo und Wie mit der Verbandsgemeindeverwaltung abklären soll.

James erklärt zuvor dem Rat, dass er und seine Mitstreiterin schon länger einen Bikepark oder Pumptrack planen – denn: „Wir haben hier viele Spielplätze für kleine Kinder.“ Doch James und Celine fühlen sich – offenbar so wie ihre Altersgenossen – dieser Freizeitbeschäftigung entwachsen. „Wir wollen auch mal was, das Spaß macht und Action hat“, so der Neunjährige.

Standort auf Parkplatz neben Freibad?

Doch wo könnte ein Bikepark oder Pumptrack im Ort Wirklichkeit werden? „Viele Gemeindegrundstücke haben wir ja nicht“, skizziert Ortschef Roth die Ausgangssituation. Allerdings hat er sich bereits Gedanken über einen möglichen Standort gemacht. So käme der Parkplatz hinter dem Freibad eventuell infrage. Der ist teils flankiert von Lärmschutzwällen. Aus Sicht von Roth können diese Erdaufschüttungen eventuell in einen Bikepark eingebunden werden.

Ein Ratsmitglied schlägt außerdem den alten und nicht mehr genutzten Sportplatz in Kausen vor, der vielleicht für das Vorhaben in Form einer interkommunalen Zusammenarbeit genutzt werden könne. James zeigt sich dem gegenüber aufgeschlossen. Ortsbürgermeister Roth kündigt an, mit seinem Kausener Amtskollegen in Kontakt zu treten. Nur eine der vielen noch offenen Fragen, die es zu klären gilt.

So unterscheiden sich Bikeparks und Pumptracks

Ein Bikepark ist ein großes Gelände mit verschiedenen Bergab-Strecken (Trails), die meist per Lift erreicht werden und primär für Mountainbike-Abfahrten konzipiert sind. Ein Pumptrack ist dagegen ein kompakter Rundkurs auf ebenem Gelände mit Wellen und Steilkurven, den man durch „Pumpen“ (Gewichtsverlagerung) ohne Treten durchfährt. Während Bikeparks speziell für Mountainbiker ausgelegt sind, können Pumptracks mit verschiedensten Fahrzeugen – vom Laufrad bis zum Skateboard – genutzt werden.