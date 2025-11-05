Gibt es eine Neuauflage im Brandstifterprozess?

Brennende Autos im AK-Land, ein Mann wird mit einem Baseballschläger verprügelt: Das Landgericht Koblenz hat die drei Angeklagten zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Doch der Fall könnte ein juristisches Nachspiel haben.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Unmittelbar nach dem Ende des Prozesses am Landgericht um drei brennende Autos und einem Überfall mit einem Baseballschläger in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, kündigten die Verteidiger von zwei der drei Verurteilten an, Revision einzulegen.