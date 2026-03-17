Thomas GmbH setzt auf Herdorf
Gewerkschaftschef warnt vor Jobabbau durch Hintertür
Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Herborn-Betzdorf sieht sich nicht als Arbeitgeberfeind. Oliver Scheld fordert allerdings
Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Herborn-Betzdorf sieht sich nicht als Arbeitgeberfeind. Oliver Scheld fordert allerdings deutlich mehr Mitbestimmung und Transparenz ein.
Daniel-D. Pirker

Abschied aus Rennerod und Konzentration auf Herdorf: Zuletzt verteidigten Personalchef und die Betriebsratsvorsitzende die Pläne der Thomas GmbH und reagierten so indirekt auf Vorwürfe der IG Metall. Deren Bezirkschef konkretisiert nun seine Kritik. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Thomas GmbH zieht bis 2028 komplett nach Herdorf und verabschiedet sich damit vom Standort in Rennerod. Die IG Metall gab sich mit den Ankündigungen, über die sie in der Zeitung und Mitarbeitern erfahren hatte, nicht zufrieden. Der Erste Bevollmächtigte des Bezirks Herborn-Betzdorf, Oliver Scheld, hatte deutliche Kritik an der Art und Weise der Pläne rund um die Konzentration auf Herdorf geübt.

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