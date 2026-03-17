Abschied aus Rennerod und Konzentration auf Herdorf: Zuletzt verteidigten Personalchef und die Betriebsratsvorsitzende die Pläne der Thomas GmbH und reagierten so indirekt auf Vorwürfe der IG Metall. Deren Bezirkschef konkretisiert nun seine Kritik.
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Die Thomas GmbH zieht bis 2028 komplett nach Herdorf und verabschiedet sich damit vom Standort in Rennerod. Die IG Metall gab sich mit den Ankündigungen, über die sie in der Zeitung und Mitarbeitern erfahren hatte, nicht zufrieden. Der Erste Bevollmächtigte des Bezirks Herborn-Betzdorf, Oliver Scheld, hatte deutliche Kritik an der Art und Weise der Pläne rund um die Konzentration auf Herdorf geübt.