Thomas GmbH setzt auf Herdorf Gewerkschaftschef warnt vor Jobabbau durch Hintertür Daniel-D. Pirker 17.03.2026, 20:00 Uhr

i Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Herborn-Betzdorf sieht sich nicht als Arbeitgeberfeind. Oliver Scheld fordert allerdings deutlich mehr Mitbestimmung und Transparenz ein. Daniel-D. Pirker

Abschied aus Rennerod und Konzentration auf Herdorf: Zuletzt verteidigten Personalchef und die Betriebsratsvorsitzende die Pläne der Thomas GmbH und reagierten so indirekt auf Vorwürfe der IG Metall. Deren Bezirkschef konkretisiert nun seine Kritik.

Die Thomas GmbH zieht bis 2028 komplett nach Herdorf und verabschiedet sich damit vom Standort in Rennerod. Die IG Metall gab sich mit den Ankündigungen, über die sie in der Zeitung und Mitarbeitern erfahren hatte, nicht zufrieden. Der Erste Bevollmächtigte des Bezirks Herborn-Betzdorf, Oliver Scheld, hatte deutliche Kritik an der Art und Weise der Pläne rund um die Konzentration auf Herdorf geübt.







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