10,2 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen in Betzdorf auf Rekordhoch Thomas Leurs 20.11.2026, 17:00 Uhr

i Betzdorf wird in diesem Jahr Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnen. Thomas Leurs

10,2 Millionen Euro Gewerbesteuer hat Betzdorf bereits in diesem Jahr eingenommen – ein Rekord. Bis Jahresende könnten es 11 Millionen Euro werden. Doch kann die Stadt nun aus dem Vollen schöpfen? Keineswegs: Große Investitionen stehen bevor.

Die Stadt Betzdorf kann sich über Gewerbesteuereinnahmen in Rekordhöhe freuen. In der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung hat Sandra Prinz von der Finanzverwaltung die Zahlen für dieses Jahr bekannt gegeben. So liegen die Steuereinnahmen in diesem Bereich für das Jahr 2026 aktuell bei 10,2 Millionen Euro.







Artikel teilen

Artikel teilen