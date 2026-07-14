Klage von Familie aus AK-Land Getrübter Karibikurlaub: Ist Made im Essen Reisemangel? Markus Kratzer 14.07.2026, 16:00 Uhr

i Den Urlaub in der Karibik hatte sich eine Familie aus dem AK-Land anders vorgestellt. Sie zog vor Gericht und wollte eine Minderung des Reisepreises. Jetzt ist das Urteil gesprochen. Michael Juhran. Michael Juhran/dpa-tmn

Die Urlaubszeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Doch was, wenn die Reise nicht den Erwartungen entspricht? Eine Familie aus dem Kreis Altenkirchen hatte sich ihren Karibikurlaub 2024 anders vorgestellt – und zog vor Gericht.

Insekten im Essen, keine uneingeschränkte Nutzung der Wasserrutschen im Hotel. Das entsprach nicht den Vorstellungen einer dreiköpfigen Familie aus dem Oberkreis, die für Juni 2024 eine All-inclusive-Pauschalreise in die Dominikanische Republik gebucht hatte.







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