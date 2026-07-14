Die Urlaubszeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Doch was, wenn die Reise nicht den Erwartungen entspricht? Eine Familie aus dem Kreis Altenkirchen hatte sich ihren Karibikurlaub 2024 anders vorgestellt – und zog vor Gericht.
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Insekten im Essen, keine uneingeschränkte Nutzung der Wasserrutschen im Hotel. Das entsprach nicht den Vorstellungen einer dreiköpfigen Familie aus dem Oberkreis, die für Juni 2024 eine All-inclusive-Pauschalreise in die Dominikanische Republik gebucht hatte.