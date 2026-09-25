Erinnern, Präsenz zeigen und gemeinsam Singen und Beten – dazu lädt die Evangelische Allianz Altenkirchen am Jahrestag der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland am 3. Oktober ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Altenkirchen ein.
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Wie war das eigentlich damals in der DDR und zur Wiedervereinigung? Gerade jüngere Menschen haben die damalige 41-jährige Teilung von Ost- und Westdeutschland nicht miterlebt, kennen es nur aus Büchern und Filmen. Die Evangelische Allianz Altenkirchen möchte mit der Veranstaltung „Deutschland singt und klingt“ anlässlich des Jahrestages am 3.