Sing-Aktion in Altenkirchen Geteiltes Deutschland darf nicht vergessen werden Annika Stock 25.09.2026, 16:30 Uhr

i Bereits zum sechsten Mal findet die Veranstaltung „Deutschland singt und klingt“ auf dem Marktplatz in Altenkirchen statt, einmal musste das Event aufgrund eines Sturms ausfallen. Judith Schmidts

Erinnern, Präsenz zeigen und gemeinsam Singen und Beten – dazu lädt die Evangelische Allianz Altenkirchen am Jahrestag der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland am 3. Oktober ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Altenkirchen ein.

Wie war das eigentlich damals in der DDR und zur Wiedervereinigung? Gerade jüngere Menschen haben die damalige 41-jährige Teilung von Ost- und Westdeutschland nicht miterlebt, kennen es nur aus Büchern und Filmen. Die Evangelische Allianz Altenkirchen möchte mit der Veranstaltung „Deutschland singt und klingt“ anlässlich des Jahrestages am 3.







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