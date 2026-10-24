Die Folgen des Hausbrands in der Betzdorfer Fußgängerzone im Jahr 2024 sind bis heute spürbar. Die Nachbarruine ist einsturzgefährdet. Seit Ende August teilt deswegen eine große Absperrung die Bahnhofsstraße. Doch damit ist es bald vorbei.
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Das eigentliche Brandhaus in der Betzdorfer Fußgängerzone ist längst Geschichte. Doch was passiert mit der Ruine direkt daneben? Das beschädigte Nachbargebäude prägt seit Monaten das Stadtbild. Hinzu kommt seit Ende August die großflächige Absperrung des Areals.