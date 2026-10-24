Ruine bald weg in Betzdorf
Geteilte Innenstadt: Tage der Absperrung sind gezählt
Ende August musste das Areal vor der Ruine in der Betzdorfer Innenstadt großflächig abgerissen werden. Seitdem geht es durch ein
Ende August musste das Areal vor der Ruine in der Betzdorfer Innenstadt großflächig abgerissen werden. Seitdem geht es durch einen Teil der Bahnhofsstraße nur noch durch einen schmalen Korridor hindurch.
Daniel-D. Pirker

Die Folgen des Hausbrands in der Betzdorfer Fußgängerzone im Jahr 2024 sind bis heute spürbar. Die Nachbarruine ist einsturzgefährdet. Seit Ende August teilt deswegen eine große Absperrung die Bahnhofsstraße. Doch damit ist es bald vorbei.

Lesezeit 2 Minuten
Das eigentliche Brandhaus in der Betzdorfer Fußgängerzone ist längst Geschichte. Doch was passiert mit der Ruine direkt daneben? Das beschädigte Nachbargebäude prägt seit Monaten das Stadtbild. Hinzu kommt seit Ende August die großflächige Absperrung des Areals.
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