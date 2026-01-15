Vor gut sieben Monaten haben zwei Männer teure Pedelecs auf einem Fahrradgeschäft in Daaden gestohlen. Einer der beiden wurde später ausfindig gemacht. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht Betzdorf wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.
Am 23. Juni berichtete die Polizei in einer Pressemitteilung über einen Einbruch in das Fahrradgeschäft Kämpflein in Daaden. Zwei hochwertige, rot-schwarze Pedelecs der Marke GasGas wurden damals entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung war damals erfolglos.