Haben Sie schon mal etwas von einer Primary Care Managerin gehört? Hinter diesem neudeutschen Begriff verbirgt sich ein neuartiger Beruf. In der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis haben wir eine solche PCM getroffen – die erste ihrer Art im AK-Land.
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Stephanie Hüsch „opfert“ ihre Mittagspause für ein Gespräch mit unserer Zeitung. Wir treffen uns an ihrem beruflichen „Tatort“, der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis. Hier arbeitet die 37-Jährige aus Elkenroth schon seit zehn Jahren, seit Kurzem aber als PCM – als Primary Care Managerin.