Die erste ihrer Art im AK-Land
Gestatten, ich bin die neue Primary Care Managerin 
Das Abhören, wie hier in einer gestellten Szene, gehört zu den Tätigkeiten, die Stephanie Hüsch (rechts) als Primary Care Manage
Das Abhören, wie hier in einer gestellten Szene, gehört zu den Tätigkeiten, die Stephanie Hüsch (rechts) als Primary Care Managerin ausübt. Sie ist die erste ihrer Art im Kreis Altenkirchen.
Markus Kratzer

Haben Sie schon mal etwas von einer Primary Care Managerin gehört? Hinter diesem neudeutschen Begriff verbirgt sich ein neuartiger Beruf. In der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis haben wir eine solche PCM getroffen – die erste ihrer Art im AK-Land.

Lesezeit 3 Minuten
Stephanie Hüsch „opfert“ ihre Mittagspause für ein Gespräch mit unserer Zeitung. Wir treffen uns an ihrem beruflichen „Tatort“, der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis. Hier arbeitet die 37-Jährige aus Elkenroth schon seit zehn Jahren, seit Kurzem aber als PCM – als Primary Care Managerin.

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