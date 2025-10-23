Cédric und Cécile Himmrich
Geschwister in fünfter Bestattergeneration in Alsdorf
Zwei Geschwister - eine Mission: Cécile und Cédric Himmrich werden die Tradition des Bestattungsunternehmens Himmrich in Alsdorf weiterführen. Foto: Lena Hochstein
Lena Hochstein

Zwei Geschwister – eine Mission: Die Tradition ihrer Eltern und ihrer Vorfahren fortzuführen – und zwar als Bestatter. Ein herausfordernder Beruf, für den sich Cédric (24) und seine Schwester Cécile Himmrich (22) nach dem Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung entschieden haben.

