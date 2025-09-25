Kampf gegen Leerstand Geschichtsverein präsentiert sich in Betzdorf 25.09.2025, 15:00 Uhr

i Johannes Behner (Stadtbürgermeister Betzdorf, vorne von links), Hans Christoph Pfeiffer (Vorstand Stiftung Kultur im Kreis AK) und Gerd Bäumer (Geschichtsverein Betzdorf) vor den Ausstellungsstücken des Geschichtsvereins in der Bahnhofstraße in Betzdorf. Thomas Leurs

Um dem Leerstand in der Betzdorfer Innenstadt entgegenzuwirken, hat die Stadt eine Idee entwickelt. Seit Kurzem präsentiert sich der dortige Geschichtsverein in einem leer stehenden Geschäft in der Bahnhofsstraße. Und das soll erst der Anfang sein.

Man kann nicht sagen, dass sich nichts in der Innenstadt in Betzdorf tut. In diesem Jahr etwa wurden eine Fahrschule, die Firma Enerix und jüngst ein Regionalladen in der Bahnhofstraße und Decizer Straße eröffnet. Doch die leer stehenden Geschäfte fallen natürlich weiterhin ins Auge.







