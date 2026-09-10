Pagnia in Betzdorf nach Pleite Geschäftsführer: „Wir sind durch die Hölle gegangen“ Daniel-D. Pirker 10.09.2026, 20:30 Uhr

i Pagnia und "pack zu" sind mitten auf dem Weg zum Neuanfang unter dem Dach des neuen Eigentümers Wohnorama. Geschäftsführer Carsten Scheidt (links) und Lars Gerhards sind voller Tatendrang. Daniel-D. Pirker

Die Belegschaft von Pagnia und „pack zu“ erlebte im Zuge der Insolvenz und Rettung durch Wohnorama ein Wechselbad der Gefühle. Nun ist man dabei, das Fundament für den Neuanfang zu legen. Was genau geplant ist, erläutert die neue Geschäftsführung.

Wer Lars Gerhards und Carsten Scheidt im Möbelhaus zwischen Wilhelmstraße und Kölner Straße aktuell trifft, erlebt zwei gut gelaunte Geschäftsführer voller Energie und Tatendrang. Dass die beiden eine der prominentesten Insolvenzen der Region als Teil der Pagnia-Belegschaft erlebten, merkt man den beiden nicht an.







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