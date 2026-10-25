Pagnia in Betzdorf im Wandel
Geschäftsführer: „Hier ist gewaltige Power dahinter“
Die Wohnorama-Geschäftsführer Carsten Scheidt (links) und Lars Gerhards verbindet eine lange Karriere in der ehemaligen Pagnia-G
Die Wohnorama-Geschäftsführer Carsten Scheidt (links) und Lars Gerhards verbindet eine lange Karriere in der ehemaligen Pagnia-Gruppe.
Daniel-D. Pirker

Die Möbelhäuser der ehemaligen Pagnia-Gruppe sind unter dem Wohnorama-Dach in tiefgreifendem Wandel. Nach den Wiedereröffnungen in Limburg und Altenkirchen wird sich dies bald vor allem im Betzdorfer Haupthaus laut den Geschäftsführern zeigen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach den Neueröffnungen der früheren „pack zu“-Märkte in Limburg und Altenkirchen unter dem Dach von Wohnorama rückt nun das Herzstück der Gruppe in den Fokus: das Betzdorfer Haupthaus. Mitte bis Ende November soll das Traditionsmöbelhaus an der Kölner Straße neu starten, wie unsere Zeitung berichtete.
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