Pagnia in Betzdorf im Wandel Geschäftsführer: „Hier ist gewaltige Power dahinter“ Daniel-D. Pirker 25.10.2026, 20:30 Uhr

i Die Wohnorama-Geschäftsführer Carsten Scheidt (links) und Lars Gerhards verbindet eine lange Karriere in der ehemaligen Pagnia-Gruppe. Daniel-D. Pirker

Die Möbelhäuser der ehemaligen Pagnia-Gruppe sind unter dem Wohnorama-Dach in tiefgreifendem Wandel. Nach den Wiedereröffnungen in Limburg und Altenkirchen wird sich dies bald vor allem im Betzdorfer Haupthaus laut den Geschäftsführern zeigen.

Nach den Neueröffnungen der früheren „pack zu“-Märkte in Limburg und Altenkirchen unter dem Dach von Wohnorama rückt nun das Herzstück der Gruppe in den Fokus: das Betzdorfer Haupthaus. Mitte bis Ende November soll das Traditionsmöbelhaus an der Kölner Straße neu starten, wie unsere Zeitung berichtete.







Artikel teilen

Artikel teilen