In der Germania stehen größere Veränderungen an: Nachdem verkündet wurde, dass das Restaurant zum 2. März hin schließt, sagt Franz-Rudolf Sanktjohanser unserer Zeitung gegenüber, dass man derzeit in Verhandlungen stehe mit einem neuen Eigentümer.
Nach dem vorläufigen Aus für das Restaurant im Hotel Germania in Wissen und der Ankündigung, dass ein Betreiberwechsel ansteht, äußert sich der Wissener Unternehmer Franz-Rudolf Sanktjohanser als Sprecher der Betreibergesellschaft, wie es jetzt mit dem Hotel weitergeht.