Von Wissen nach Wiehl Germania Wissen: So geht es für das Pächterpaar weiter Sonja Roos 06.03.2026, 20:00 Uhr

i Sandra und Marcel Vlach, die seit 2021 das Restaurant in der Germania in Wissen gepachtet hatten, haben sich nun einem neuen Restaurantprojekt in Wiehl zugewandt. Sandra Vlach

Nachdem bekannt wurde, dass das Pächterpaar Sandra und Marcel Vlach das Restaurant in der Germania in Wissen Anfang März geschlossen hat, haben wir nun mit den beiden Gastronomen darüber gesprochen, wie es bei ihnen weitergeht.

. Nachdem bekannt geworden ist, dass das Pächterpaar Marcel und Sandra Vlach das Restaurant in der Germania in Wissen Anfang März geschlossen haben, fragen sich natürlich viele Gäste und Wegbegleiter, wie es für die beiden Gastronomen nun weitergeht.„Wir haben unsere neue Heimat in Wiehl gefunden“, verrät die 44-jährige Sandra Vlach.







