Streit um Gebäude in Betzdorf Gericht stoppt vorerst Abriss des Brandhauses Thomas Leurs 30.07.2026, 17:00 Uhr

i Wie geht es mit dem Haus in Betzdorf weiter? Das Verwaltungsgericht Koblenz hat nun erstmal im Sinne des Hausbesitzers entschieden. Thomas Leurs

Nach gut einem Monat hat das Verwaltungsgericht in Koblenz zum Brandhaus in Betzdorf eine Entscheidung getroffen. Der Eilantrag des Besitzers gegen den Abriss wurde stattgegeben. Wie das Gericht den Entscheid begründet.

Nach jahrelangem Kampf um seine Immobilie hat Recep Tunc jetzt einen Sieg eingefahren. Sein Gebäude, das direkt neben dem Haus in der Betzdorfer Innenstadt steht, das im Januar 2024 durch einen Brand stark beschädigt und später angerissen wurde, darf nicht abgerissen werden.







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