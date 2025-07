War es wirklich ein Mordversuch oder ist eine alkoholbefeuerte Orgie aus dem Ruder gelaufen? Dieser Frage musste nun das Altenkirchener Amtsgericht in einem Prozess um gefährliche Körperverletzung nachgehen.

Die Versionen der Ereignisse eines Abends im März 2024 in einem kleinen Ort in der VG Altenkirchen-Flammersfeld könnten nicht weiter auseinanderklaffen. Laut des „Opfers“ soll es sich so zugetragen haben: Die Frau, eine 64-jährige Rentnerin, habe für die Nachbarn ein Paket angenommen. Sie sei dann später rübergegangen, um es abzugeben. Soweit stimmen die Geschichten sogar noch überein.

Danach wird es allerdings abenteuerlich: Der Nachbar habe sie dann auf ein Bier eingeladen, und weil man das auf dem Dorf eben so macht, habe sie zugestimmt. Sie habe ein, zwei Bier getrunken, der Nachbar mindestens drei Gläser Wein. „Der ist ja dem Alkohol nicht abgeneigt, dem hat man nichts angemerkt“, war ihr Eindruck. Aus heiterem Himmel sei der Mann aufgesprungen, auf sie zugekommen und habe versucht, ihr mit bloßen Händen das Genick zu brechen. Um den Angriff möglichst plastisch darzustellen, war die als Zeugin geladene Frau aufgesprungen und demonstrierte das Würgen anhand einer im Zuschauersaal sitzenden Freundin.

Angreifer soll mehrfach „Ich töte dich!“ gerufen haben

Ihr Angreifer hätte dabei mehrfach gerufen: „Ich töte dich!“ Die Ehefrau hingegen habe dabei gesessen und nichts unternommen. Sie habe sich gewehrt, daraufhin habe der Mann mit einem Gegenstand auf sie eingeschlagen, sie habe ihn dann gebissen, sich befreit und erst da hätte die Ehefrau gesagt: „Hör auf, die blutet ja schon.“ Sie sei dann entkommen. „Ansonsten wär ich nicht mehr da, da müssen wir uns nichts vormachen“„ war ihr Fazit.

Der Angeklagte und seine als Zeugin geladene Ehefrau beschrieben den Abend jedoch gänzlich anders: Laut seinem Anwalt Thomas Düber hätten sowohl sein Mandant als auch das angebliche Opfer dem Alkohol an diesem Abend stark zugesprochen. Sie hätten zusammen auf dem Sofa gesessen und „geschäkert“, wie Düber es nannte.

Ehefrau des Angeklagten berichtet von „ausgelassener Stimmung“

Diese Version bestätigte auch die Ehefrau. Die Stimmung sei ausgelassen gewesen, ihr Mann und die Nachbarin hätten aufeinander auf dem Sofa gelegen. Sie selbst habe mit dem Handy Videos der beiden gedreht, welche sie dem Gericht auch vorspielte. Auf denen hörte man deutlich lautes Gelächter und alkoholselige Konversationen, was eher für die Version des Angeklagten sprach.

So etwas sei auch schon einmal vorgekommen, damals sei sie aber nicht zugegen gewesen, sagte die Ehefrau. Sie habe irgendwann bemerkt, dass die Nachbarin am Hinterkopf blutete, weshalb sie sie versorgen wollte. Als die Frau das ablehnte, habe sie einen Krankenwagen gerufen.

Freispruch für den Angeklagten

Da weder eine Tatwaffe gefunden wurde, und im von der Vorsitzenden Richterin vorgetragenen Krankenhausbericht auch keine Hämatome am Hals erwähnt wurden, die das „Opfer“ nach eigenen Angaben davongetragen haben wollte, plädierten am Ende sowohl die Staatsanwältin als auch Verteidiger Thomas Düber für Freispruch.

Dem kam das Gericht nach dem Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ nach. Die Kosten für das Verfahren trägt die Staatskasse. Es bleibt abzuwarten, ob die 64-Jährige sich nun im Anschluss wegen Falschaussage ebenfalls vor Gericht verantworten muss.