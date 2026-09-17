Im März 2026 hat ein 27-Jähriger in Kirchen einen 24-Jährigen getötet. Davon ist das Landgericht Koblenz überzeugt. Doch ein Motiv lässt sich nicht ausmachen. Der erste Prozesstag am Mittwoch hat erst einmal keine Klarheit gebracht.
Lesezeit 3 Minuten
Ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass eine grausige Tat in Kirchen geschehen ist. Der 27-jährige Torsten K. (Name von der Redaktion geändert) hat am 18. März seinen 24-jährigen WG-Mitbewohner so heftig attackiert, dass dieser an seinen Verletzungen gestorben ist.