24-Jähriger stirbt in Kirchen
Gericht: „Einen Menschen getötet, ohne Mörder zu sein“
Ein 27-Jähriger muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht in Koblenz verantworten.
Ein 27-Jähriger muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht in Koblenz verantworten.
Thomas Leurs

Im März 2026 hat ein 27-Jähriger in Kirchen einen 24-Jährigen getötet. Davon ist das Landgericht Koblenz überzeugt. Doch ein Motiv lässt sich nicht ausmachen. Der erste Prozesstag am Mittwoch hat erst einmal keine Klarheit gebracht.

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Ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass eine grausige Tat in Kirchen geschehen ist. Der 27-jährige Torsten K. (Name von der Redaktion geändert) hat am 18. März seinen 24-jährigen WG-Mitbewohner so heftig attackiert, dass dieser an seinen Verletzungen gestorben ist.
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