24-Jähriger stirbt in Kirchen Gericht: „Einen Menschen getötet, ohne Mörder zu sein“ Thomas Leurs 17.09.2026, 20:00 Uhr

i Ein 27-Jähriger muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht in Koblenz verantworten. Thomas Leurs

Im März 2026 hat ein 27-Jähriger in Kirchen einen 24-Jährigen getötet. Davon ist das Landgericht Koblenz überzeugt. Doch ein Motiv lässt sich nicht ausmachen. Der erste Prozesstag am Mittwoch hat erst einmal keine Klarheit gebracht.

Ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass eine grausige Tat in Kirchen geschehen ist. Der 27-jährige Torsten K. (Name von der Redaktion geändert) hat am 18. März seinen 24-jährigen WG-Mitbewohner so heftig attackiert, dass dieser an seinen Verletzungen gestorben ist.







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