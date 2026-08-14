Wer folgt auf Peter Enders?
Gerhardus mit Rückendeckung für Landratswahl im AK-Land
„Sein“ CDU-Gemeindeverband hat den Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus als Landratskandidat nominiert. Wer für die Christ
„Sein“ CDU-Gemeindeverband hat den Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus als Landratskandidat nominiert. Wer für die Christdemokraten bei der Wahl im kommenden Jahr ins Rennen geht, entscheidet die Partei im Oktober.
Claudia Irle-Utsch

Im nächsten Jahr wird im Kreis Altenkirchen ein neuer Landrat gewählt. Amtsinhaber Peter Enders kann altersbedingt nicht mehr antreten. Jetzt bringt ein CDU-Gemeindeverband einen potenziellen Nachfolger in Position. Und der ist kein Unbekannter.

Lesezeit 2 Minuten
Kann der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus Landrat Peter Enders bei der Wahl eines neuen Kreishauschefs im kommenden Jahr „beerben“? Der CDU-Gemeindeverband Heller Daadetal, Heimatverband des Herdorfers, hat in seiner Vorstandssitzung einstimmig beschlossen, den 46-Jährigen als Kandidaten für die Landratswahl im Kreis Altenkirchen zu nominieren.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren