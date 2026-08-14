Im nächsten Jahr wird im Kreis Altenkirchen ein neuer Landrat gewählt. Amtsinhaber Peter Enders kann altersbedingt nicht mehr antreten. Jetzt bringt ein CDU-Gemeindeverband einen potenziellen Nachfolger in Position. Und der ist kein Unbekannter.
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Kann der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus Landrat Peter Enders bei der Wahl eines neuen Kreishauschefs im kommenden Jahr „beerben“? Der CDU-Gemeindeverband Heller Daadetal, Heimatverband des Herdorfers, hat in seiner Vorstandssitzung einstimmig beschlossen, den 46-Jährigen als Kandidaten für die Landratswahl im Kreis Altenkirchen zu nominieren.