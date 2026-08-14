Wer folgt auf Peter Enders? Gerhardus mit Rückendeckung für Landratswahl im AK-Land Markus Kratzer 14.08.2026, 14:19 Uhr

i „Sein“ CDU-Gemeindeverband hat den Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus als Landratskandidat nominiert. Wer für die Christdemokraten bei der Wahl im kommenden Jahr ins Rennen geht, entscheidet die Partei im Oktober. Claudia Irle-Utsch

Im nächsten Jahr wird im Kreis Altenkirchen ein neuer Landrat gewählt. Amtsinhaber Peter Enders kann altersbedingt nicht mehr antreten. Jetzt bringt ein CDU-Gemeindeverband einen potenziellen Nachfolger in Position. Und der ist kein Unbekannter.

Kann der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus Landrat Peter Enders bei der Wahl eines neuen Kreishauschefs im kommenden Jahr „beerben“? Der CDU-Gemeindeverband Heller Daadetal, Heimatverband des Herdorfers, hat in seiner Vorstandssitzung einstimmig beschlossen, den 46-Jährigen als Kandidaten für die Landratswahl im Kreis Altenkirchen zu nominieren.







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