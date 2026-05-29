Projekt in der VG Wissen
Geplanter Windpark Sechsmorgen wird nicht gebaut
Der geplante Windpark Sechsmorgen auf den Höhenzügen des Wippetals wird nicht gebaut.
Der geplante Windpark Sechsmorgen auf den Höhenzügen des Wippetals wird nicht gebaut.
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Über Monate hinweg war der zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel geplante Windpark Sechsmorgen ein Reizthema. Bis zu sieben Windräder sollten womöglich dort entstehen. Doch es kommt anders. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Pläne für den Windpark Sechsmorgen im Wippetal zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel werden nicht weiter verfolgt. Das gibt der kommunale Initiator, die Westerwald/Sieg-Energie GmbH & Co. KG (WSE), per Pressemitteilung bekannt. Grund sind die nicht ausreichenden Ergebnisse der Windmessungen.

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