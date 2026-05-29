Projekt in der VG Wissen Geplanter Windpark Sechsmorgen wird nicht gebaut Elmar Hering 29.05.2026, 13:54 Uhr

i Der geplante Windpark Sechsmorgen auf den Höhenzügen des Wippetals wird nicht gebaut. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Über Monate hinweg war der zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel geplante Windpark Sechsmorgen ein Reizthema. Bis zu sieben Windräder sollten womöglich dort entstehen. Doch es kommt anders.

Die Pläne für den Windpark Sechsmorgen im Wippetal zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel werden nicht weiter verfolgt. Das gibt der kommunale Initiator, die Westerwald/Sieg-Energie GmbH & Co. KG (WSE), per Pressemitteilung bekannt. Grund sind die nicht ausreichenden Ergebnisse der Windmessungen.







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