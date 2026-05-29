Über Monate hinweg war der zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel geplante Windpark Sechsmorgen ein Reizthema. Bis zu sieben Windräder sollten womöglich dort entstehen. Doch es kommt anders.
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Die Pläne für den Windpark Sechsmorgen im Wippetal zwischen Birken-Honigsessen und Katzwinkel werden nicht weiter verfolgt. Das gibt der kommunale Initiator, die Westerwald/Sieg-Energie GmbH & Co. KG (WSE), per Pressemitteilung bekannt. Grund sind die nicht ausreichenden Ergebnisse der Windmessungen.