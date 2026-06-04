Georg Wilhelm Kipper aus Weyerbusch steht auch in den kommenden zwei Jahren an der Spitze des Bezirks Koblenz-Montabaur der Senioren-Union. Wir sprachen mit dem CDU-Mann über seine Pläne.
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„Wir bleiben weiter am Ball“, verspricht Georg Wilhelm Kipper. Auf der Bezirksdelegiertenversammlung der Senioren-Union Koblenz-Montabaur in Dieblich ist der 71-Jährige aus Weyerbusch für zwei weitere Jahre im Amt des Vorsitzenden bestätigt worden. Der CDU-Mann erhielt 96 Prozent der Delegiertenstimmen.