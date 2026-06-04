Breites Votum für Weyerbuscher Georg Kipper bleibt Bezirkschef der Senioren-Union Markus Kratzer 04.06.2026, 20:00 Uhr

i Der wiedergewählte Bezirksvorsitzende der Senioren-Union, Georg Wilhelm Kipper, umrahmt von seinen Stellvertreterinnen Hella Ackermann (links) und Paula-Maria Maaß aus den Kreisverbänden Rhein-Hunsrück beziehungsweise Westerwald. Georg W. Kipper. Senioren-Union Koblenz-Montabaur

Georg Wilhelm Kipper aus Weyerbusch steht auch in den kommenden zwei Jahren an der Spitze des Bezirks Koblenz-Montabaur der Senioren-Union. Wir sprachen mit dem CDU-Mann über seine Pläne.

„Wir bleiben weiter am Ball“, verspricht Georg Wilhelm Kipper. Auf der Bezirksdelegiertenversammlung der Senioren-Union Koblenz-Montabaur in Dieblich ist der 71-Jährige aus Weyerbusch für zwei weitere Jahre im Amt des Vorsitzenden bestätigt worden. Der CDU-Mann erhielt 96 Prozent der Delegiertenstimmen.







Artikel teilen

Artikel teilen