17 Jahre nach der Überflutung
Geologe erklärt die Betzdorfer Stollensanierung
Geologe Michael Rogall erläutert die Maßnahmen der Stollensanierung und warum so viel Zeit ins Land gegangen ist.
Geologe Michael Rogall erläutert die Maßnahmen der Stollensanierung und warum so viel Zeit ins Land gegangen ist.
Claudia Geimer

Im März 2009 wird ein ehemaliger Bergbaustollen in Betzdorf überflutet. 17 Jahre später steht die Sanierung vor dem Abschluss. Wir sprachen mit einem Experten über die Maßnahme.

Lesezeit 2 Minuten
17 Jahre sind nach der Überflutung eines ehemaligen Bergbaustollens in Betzdorf in der Kölner Straße im März 2009 ins Land gegangen – der Laie staunt und der Experte Michael Rogall vom Landesamt für Geologie und Bergbau aus Mainz erklärt auf der Baustelle die Hintergründe, warum die Sanierung erst in diesem März abgeschlossen wird.

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