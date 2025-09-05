Wer die Evangelische Christuskirche in diesen Wochen aufsucht, der findet das Gotteshaus im absoluten Ausnahmezustand vor. Umringt von Farbtöpfen, Werkzeugen und Baumaterialien thront ein gigantisches Gerüst in der Mitte des leeren Raumes. Die Generalsanierung ist in vollem Gange, aber das „Schlimmste“ ist schon überstanden, wie Pfarrer Martin Göbler, Baukirchmeister Dietmar Hering und Martin Schmid (stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums) beim Ortstermin mit unserer Zeitung bestätigen. Am 16. Juni wurde mit der Maßnahme begonnen, die Wiedereröffnung der Kirche ist für den 21. September anberaumt.

Bisher laufe alles nach Plan, freuen sich Göbler, Hering und Schmid, und sie sind gerne bereit, den Renovierungsablauf und die sich daraus ergebenden Veränderungen noch einmal zusammenzufassen. Zu Beginn wurden die Kirchenbänke entfernt und eingelagert. Mittlerweile sind sie (bis auf einige noch benötigte Exemplare) gegen eine Spende an Interessierte abgegeben worden. Der Kirchenraum wurde vollständig eingerüstet und mit Malervlies ausgelegt. Die Arbeiten starteten mit dem Abwaschen und Abkleben der Decke.

„Wir wollen mit den Neuerungen ein Stück weit zeigen, dass sich Kirche im Umbruch, aber auch im Aufbruch befindet.“

Pfarrer Martin Göbler

Die farbigen Applikationen wurden im alten Zustand belassen und alle restlichen Flächen in der Farbe der neuen Innengestaltung gestrichen. Ausgewählt wurde ein gefälliges Beige-Grau, das dem ursprünglichen Anstrich ähnelt und auch zu den ebenfalls überarbeiteten bunten Fenstern passt. Die Wände wurden gereinigt, mit einer Grundierung auf Silicatbasis versehen und zweifach mit der mineralischen Farbe gestrichen. Das Altarbild wurde wegen des Blattgoldes und des Status als Kunstwerk vorsichtig gesäubert und die umgebenden Klinkersteine hell verblendet. Die beiden Seitentüren erhielten einen unauffälligeren Ersatz. Der gesamte Boden im Kirchenraum wird aufbereitet. Die verbliebenen Bänke entlang der Seiten werden gestrichen und erhalten neue Polster.

Zu den wichtigsten Veränderungen gehören der Ersatz der Bänke durch 325 neue Stühle und der Austausch der bisherigen Deckenbeleuchtung durch ringförmige Elemente, die auch nach oben strahlen können. Außerdem wurde die gesamte Elektrik auf den neusten Stand gebracht, nicht zuletzt im Bereich der für den Konzertkirchen-Betrieb benötigten Veranstaltungstechnik. Ein modernisierter Kinderspielbereich und Platz für das Kirchencafé wurden ebenfalls berücksichtigt. Die Empore erhält aktuell einen Vinyl-Design-Boden mit Verdeutlichung der umlaufenden (Stolper-)Stufe.

i Ein gewaltiges Gerüst thront aktuell in der ansonsten leeren Altenkirchener Christuskirche. Pfarrer Martin Göbler, Baukirchmeister Dietmar Hering und der stellvertretende Presbyteriums-Vorsitzende Martin Schmid (von links) fassten beim Termin mit unserer Zeitung noch einmal alle erfolgten und noch zu bewerkstelligenden Arbeiten zusammen. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Brüstung wird mit einem Aufsatz aus Sicherheitsglas anstelle des bisherigen Geländers ausgestattet. Die Orgel ist gerade professionell eingehaust und wird nach Beendigung der Maßnahme noch einmal gewartet. Mit dem Verlauf der Renovierung sind die Anwesenden sehr zufrieden. Alle Aufgaben seien rasch und fachlich gut erledigt worden. Für die Gesamtmaßnahme wurden rund 470.000 Euro veranschlagt. „Wenn man berücksichtigt, dass in den letzten 50 Jahren keine Renovierung erfolgt ist, ist das ein zu verkraftender Preis“, sind sich Göbler, Hering und Schmid einig. Etliche Arbeiten würden übrigens nicht sichtbar auffallen, seien aber unerlässlich gewesen. „Wir wollen mit den Neuerungen ein Stück weit zeigen, dass sich Kirche im Umbruch, aber auch im Aufbruch befindet“, erklärt Pfarrer Göbler.

Die Veränderungen und hier vor allem die Bestuhlung stünden für eine Flexibilität, wie sie in Zukunft im Gottesdienst und im Gemeindeleben gebraucht werde. Er betont auch, wie problemlos die Nutzung des Theodor-Maas-Hauses als vorübergehende Predigt- und Veranstaltungsstätte verlaufen sei. „Die Leute waren sehr überrascht, wie schön man den Raum gestalten konnte“, ergänzt Dietmar Hering, dessen Frau als Küsterin tätig ist. Für das Kirchencafé sei der Saal mit seinem Thekenbereich ideal gewesen, und es wäre eine Überlegung wert, diese Ausstattung künftig stärker zu nutzen. Nun freue sich die Gemeinde aber erst einmal darauf, die Kirche wieder nutzen zu können.