Projekt sucht Mitstreiter Gemeinschaftlich Wohnen an der Freusburger Mühle 23.12.2024, 20:50 Uhr

i Ein Wohnprojekt der besonderen Art hat sich der Verein Wohn:raum zur Aufgabe gemacht. In der Freusburger Mühle sollen 17 Wohnungen entstehen. Jana Treude

Ein besonderes Wohnprojekt plant eine kleine Gruppe an der Freusburger Mühle in Kirchen. Generationenübergreifend sollen in dem Gebäudeensemble gemeinsam leben. Doch bis dahin sind noch einige Schritte zu nehmen.

Die Freusburger Mühle liegt beschaulich an der Sieg. Genau dort will eine Gruppe aus derzeit zehn Erwachsenen und acht Kindern wohnen. Dafür wurde im Jahr 2020 eigens der Verein „Wohn:raum - am Siegufer leben“ gegründet. Der hat sich zum Ziel gesetzt, ein Wohnprojekt auf die Beine zu stellen, das ein generationenübergreifendes und gemeinschaftliches Miteinander möglich macht.

