Zusammen statt allein im Alter Gemeinschaft hilft in der Tagespflege Sonnenblume Claudia Geimer 27.07.2026, 09:00 Uhr

i Gemeinsam den Tag gestalten: Übungen für die Koordination sorgen für Abwechslung im Programm der Tagespflege. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Nicht allein im Alter: In der Tagespflege „Sonnenblume“ in Betzdorf finden Senioren Gemeinschaft, Aktivitäten und Entlastung für Angehörige. Lesen Sie, wie Alltag dort zu Geborgenheit und Lebensfreude wird.

Der Erdbeerkuchen im Sommer, der Apfelkuchen im Herbst – es sind oft die kleinen Dinge im Leben, die mit dem Alter wichtiger werden. Schön ist es, wenn Menschen dann nicht einsam sind, sondern zusammensitzen und zum Beispiel ein Stück Kuchen genießen können – so wie in der Tagespflege „Sonnenblume“ im Seniorenzentrum in Betzdorf, der ältesten im AK-Land.







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