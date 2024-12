Start der Neuauflage Gemeinsam wird Friesenhagen mit Krippen geschmückt Gaby Wertebach 13.12.2024, 18:00 Uhr

i Renate Hombach an der "Herbergstüre" Gaby Wertebach

Nach der erfolgreichen Premiere des Friesenhagener Krippenwegs beginnt am dritten Advent die Neuauflage. Zahlreiche Mitwirkende gestalten und präsentieren bis Anfang Februar 40 Krippen.

Nach der erfolgreichen Premiere des Krippenwegs in Friesenhagen im vorigen Jahr gibt es am bevorstehenden dritten Advent eine Neuauflage. Einige wenige Krippen sind bereits fertiggestellt, der Höhepunkt des Aufbaus ist der Samstag, 14. Dezember, an dem Familien, Freunde, Privatpersonen, Vereine und Straßengemeinschaften ihre Kreativität ausleben können.

